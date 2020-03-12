عاصفة "التنين" تصل الأردن وتتسبب بإغلاق مدارس وجامعات

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365



بدأ تأثير العاصفة التي أطلق عليها خبراء الطقس بـ"التنين"، على الأراضي الأردنية؛ إذ تسبب الغبار الكثيف بإغلاق عدد من الطرق شرق وجنوب المملكة، وتعليق الدوام في عدد من المدارس والجامعات.



وبحسب دائرة الأرصاد الجوية (حكومية)، تسود اليوم أجواء مغبرة ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين 50-70 كم/ ساعة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة.



ومساء اليوم، تتزايد الغيوم التراكمية على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في بعض المناطق، بما فيها مدينة العقبة (جنوباً)، ومصحوبة بالرعد.



فيما توقعت وزارة المياه والري، فيضان عدد من مياه السدود في المملكة.



ودعت مديرية الأمن العام المواطنين، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في التعامل مع المنخفض الجوي، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول مع بداية تساقط الأمطار.



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وأعلنت المديرية في بيان لها عن حالة الطرق، مشيرة إلى إغلاق بعضها؛ بسبب الغبار الكثيف، وتدني مدى الرؤية.



وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام في مدارس بالمملكة، حفاظا على سلامة الطلبة، بينها دوام الفترة المسائية للطلبة السوريين في مخيم الزعتري.



وإلى جانب المدارس، قررت العديد من الجامعات تعليق الدوام أيضاً؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين.



وفي وقت سابق الأربعاء، حذر خبراء طقس في كل من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق من منخفضٍ عميق أطلقوا عليه "عاصفة التنين"، يسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وأدت العاصفة إلى مصرع طفل مصري، في وقت سابق، الخميس، وإصابة 39 آخرين في محافظات مختلفة.

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