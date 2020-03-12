غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لمتضرري "حريق النصيرات"

بدأت دولة قطر، الخميس، في صرف مساعدات مالية لإغاثة المتضررين من حريق اندلع في سوق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الأسبوع الماضي.
وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في تصريح وصل "الخليج 365"، نسخة منه، إنها بدأت في صرف الدفعة الأولى من المساعدات، التي سيستفيد منها نحو 161 من المتضررين من الحريق، من أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من أصحاب المحال التجارية والمركبات.
وبيّنت اللجنة أن "عملية توزيع المنحة لمستحقيها تتم عبر مكاتب البريد بغزة، بإشراف طواقم اللجنة القطرية، وستستمر حتى استلام كافة المتضررين للمساعدة".
والخميس الماضي، وجّه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعليماته للجنة القطرية، بصرف مبلغ 2 مليون دولار أمريكي كمساعدة إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين من حادث النصيرات.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن عدد ضحايا الحريق بلغ 16 فلسطينيا، وأصيب العشرات، فيما تضررت العديد من المنشآت والمركبات.
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