وزيران أردنيان في مشهد تمثيلي لمواجهة "كورونا"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

شارك وزيرا الصحة والأوقاف الأردنيين، الخميس، في مشهد تمثيلي تثقيفي، لحث المواطنين على تجنب المصافحة والتقبيل؛ لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأظهر الفيديو، كلا الوزيران، سعد جابر، و محمد الخلايلة، يكتفيان بالسلام على بعضهما بالكلام، دون المصافحة والتقبيل.

وخلال الفيديو، قال جابر : "ذهبت لمناسبتين ثلاث، وشاهدت بأن الناس خففوا من التقبيل، وهذا يخفف من انتشار كورونا، لا سمح الله في حال حصوله".

واستدرك "اليوم يجب أن نبتعد عن المصافحة، مرض كورونا ينتقل بالمصافحة لأنها ملامسة، ولذلك يجب أن نغير عاداتنا ونسلم دون مصافحة".

من جهته قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة "يجب أن نأخذ بتوجيهات وزارة الصحة، وهذا يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ النفس الأنسانية والحفاظ على حياة الإنسان".

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وتابع الخلايلة "هذا ينطبق مع القاعدة الشرعية التي تقول لا ضرر ولا ضرار".

وكغيره من بلدان العالم، اتخذ الأردن الذي لم يسجل سوى حالة إصابة واحدة بـ"كورونا"، العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس؛ إذ قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، خاصة القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وعلق رحلاته إلى إيطاليا.

كما أعلن إغلاق معابر حدودية برية وبحرية، ومنع دخول القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية أو السفر إليها.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.



وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 128 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 125 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.





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