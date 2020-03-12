رعب كورونا يجتاح السعودية.. ممنوع المصافحة والسفر إلى 53 دولة

إسطنبول/الخليج 365

أبرز الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات السعودية بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 45:

- عدم المصافحة.

- تجنب تنظيم المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها عن 50 شخصا.

- تعليق السفر والرحلات الجوية إلى 53 دولة، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي

- تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما

اتخذت السلطات السعودية إجراءات جديدة لمواجهة الرعب الذي تسبب فيه فيروس كورونا في البلاد، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 45 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مؤتمر لمتحدث وزارة الصحة إنه تم التأكد من إصابة 45 شخصا بكورونا، ضمن فحوصات أجريت على نحو 4 آلاف شخص.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم المصافحة وتجنب تنظيم المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها عن 50 شخصا.

فيما صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، فجرالخميس، بأنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، إلى عدة دول جديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، وتعليق الرحلات الجوية إليها.

وافادت الوكالة "قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا".

وتابع "وكذلك إلى دول كينيا، وجيبوتي، والصومال"، مضيفًا "فضلا عن تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه".



وأوضح أن ذلك يأتي "وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره".

ولفت إلى أن القرار الجديد "يأتي إلحاقًا لقرار حكومة المملكة؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول (14 دولة) التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد".



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كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

كما أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كورونا.



ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.

وسبق أن أعلنت السعودية تعليق سفر وقدوم المواطنين والمقيمين "مؤقتًا" من وإلى 14 دولة مختلفة حول العالم.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 128 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 125 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.

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