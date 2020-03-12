إنشاء مستشفى ميداني بغزة لمواجهة "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة، هاني الشاعر/ الخليج 365-

بدأت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، بإنشاء مستشفى ميداني، داخل الشق الفلسطيني من معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة؛ ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال صلاح الرنتيسي، مدير فرق الطوارئ بالوزارة، لـ"الخليج 365"، إن هذا المستشفى "سيضم 30 سريرا، وغرفا للعناية المركزة، ومختبرا للتحاليل".

وبيّن الرنتيسي أن المستشفى سيكون جاهزا للعمل في أقرب وقت؛ دون تحديد مدة معينة.

وذكر أن وزارته تُخضع يوميا ما بين 100 إلى 200 طبيب للتدريب على كيفية ارتداء الملابس الخاصة والواقية من "كورونا"، وعلى طرق التعامل مع المرضى (حال وجودهم)، أو مع المشتبه بإصابتهم، أو مع العائدين للقطاع.

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وقال إن وزارته على "تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمات دولية أُخرى فيما يتعلق فيروس كورونا".

وتتخذ المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاع غزة، عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"؛ من ضمنها إغلاق المدارس والجامعات، وتعقيم عدد من المرافق العامة، والمقرّات التابعة لتلك المؤسسات.

وحسب الصحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يخلو من إصابات كورونا، في حين أن الضفة الغربية سجلت 31 إصابة.

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