طرابلس: مليشيات حفتر تقتل طبيبا وتصيب مرافقه

اسطنبول/ عدنان الحسين/الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، مقتل طبيب وإصابة مرافقه، إثر استهدافهم بشكل مباشر من قبل مليشيات خليفة حفتر، شرق العاصمة طرابلس.



جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة.



وأوضح البيان، أن مليشيت حفتر تسللت إلى الطريق الساحلي "القربوللي" واستهدفت سيارة الطبيب عثمان التاجوري ومرافقه العاملين في مشفى تاجوراء الميداني".



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والأحد، أعلنت قوات الوفاق، استهداف ميليشيات حفتر مطار معيتيقة الدولي لليوم الثامن على التوالي بصواريخ غراد.



ولا تزال الميليشات تستهدف مطار معيتيقة بشكل يومي بصواريخ غراد.



وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.