الإمارات تعلق الرحلات الجوية لجميع مطارات إيطاليا باستثناء روما

محمد إبراهيم / الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية (حكومية)، تعليق الرحلات الجوية مؤقتا إلى جميع المطارات الإيطالية، باستثناء العاصمة روما، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس "كورونا".



وقالت الهيئة في إفادة رسمية الخميس، إن القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارا من الغد (الجمعة) وحتى إشعار آخر.



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وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، الأربعاء، 196، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 827 وفاة.



ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.



وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.

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