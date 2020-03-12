مصنع فلسطيني يبدأ في إنتاج كمامات طبية لمواجهة كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

بدأ مصنع فلسطيني خاص، الخميس، في إنتاج كمامات طبية، لتوفيرها للسوق الفلسطينية، لمواجهة فايروس كورونا.

ويقع مصنع "الزغيّر"، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وشرع منذ صباح الخميس في عملية تصنيع كمامات طبية، بعد الحصول على موافقة الجهات الفلسطينية المختصة.

وقال مدير المصنع، أمجد الزغيّر، في حديث خاص مع وكالة الخليج 365، إن فكرة التصنيع نشأت منذ تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (جنوب)، بداية الشهر الجاري.

وأضاف "أمس (الأٍربعاء) أرسلنا عينة من إنتاج المصنع للجهات الفلسطينية الخاصة، وتم فحصها، حيث وجدت إنها مطابقة لمواصفات عالمية، وبدأنا بالعمل".

وتابع "اليوم هو أول يوم عمل، نأمل أن ننجح في تزويد السوق الفلسطيني بحاجته من الكمامات الطبية".

Advertisements

وأكمل "هدفنا من الإنتاج، إنساني، أكثر منه ربحي".

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطيني في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن المصنع بدأ إنتاج الكمامات حسب المواصفة الفلسطينية المبنية على المواصفة الأوروبية بقدرة إنتاجية يومية (10 إلى 15) ألف كمامة.

وأشارت إلى أن العمل يجري بإشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لضمان تطبيق المواصفات المطلوبة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31.

وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.