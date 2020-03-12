الضفة الغربية... تعقيم مرافق حيوية لمواجهة "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



بدأ جهاز الدفاع المدني الفلسطيني (حكومي)، الخميس، حملة تعقيم واسعة، شملت مختلف المرافق الحيوية في محافظات الضفة الغربية، لمواجهة فيروس "كورونا".

وشملت الحملة، بحسب بيان صدر عن الدفاع المدني، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، مساجد ومصارف، ومجمعات تجارية، ومحطات نقل ركاب.

وأوضح البيان أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة "كورونا".

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وفي رام الله، شملت الحملة تعقيم ساحات ومرافق مجمع فلسطين الطبي، وعدد من المباني المجاورة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31.

وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

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