دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة watchOS 7 سيوفر واجهات دولية جديدة في ساعة آبل Watch Series 6

تسريب watchOS 7 أشار إلى واجهات دولية جديدة تُمكن المستخدم من اختيار علم الدولة التي يفضلها أو ينتمي إليها كواجهة للساعة

كنا قد كشفنا قبل يومين عن أخر التسريبات لنظام ساعة آبل القادم WatchOS 7 حيث تم الإشارة إلى دعمه خاصية تعقب النوم وميزة مشاركة واجهات الساعة مع الأصدقاء وعدداً من الميزات الأخرى التي شملت ميزات التحكم الأبوي وغيرها.

وحسب موقع 9to5Mac فإن نظام WatchOS 7 في ساعة آبل القادمة Series 6 سيدعم واجهات دولية مختلفة وذلك عبر تخصيص الواجهة وفقاً للدولة التي ينتمي إليها المستخدم أو يفضلها؛ وبالتالي يتم تخصيص علم الدولة المختارة كواجهة للساعة.

حيث جاءت هذه التسريبات بناءً على صوراً تم إيجادها داخل نظام iOS 14 أظهرت ماهية الواجهات الجديدة التي ستأتي مع النظام القادم للساعة؛ فيما تم الإشارة سابقاً الي واجهة Infograph Pro التي ستأتي مع تايكومتر وستكون مشابهة لواجهات ساعات العقارب التقليدية الفاخرة.

أما بالنسبة للوقت المتوقع أن لإطلاق الشركة نظام ساعتها الجديد فهو أقرب ما يكون خلال خريف العام الجاري أي بالتوافق مع مؤتمر آبل للإعلان عن جديد الشركة من الأجهزة والخدمات والذي ما يتم عادةً في أكتوبر من كل عام.

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المصدر

The Verge

التدوينة watchOS 7 سيوفر واجهات دولية جديدة في ساعة آبل Watch Series 6 ظهرت أولاً على عالم التقنية.