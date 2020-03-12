دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة منصة عاين لفحص العقارات تصل إلى أكثر من 18 مدينة في المملكة العربية منصة عاين لفحص العقارات تصل إلى أكثر من 18 مدينة في المملكة العربية السعودية

منصة عاين لفحص العقارات تصل إلى أكثر من 18 مدينة في المملكة العربية السعودية.

أعلنت منصة عاين لفحص العقارات والمباني (ِayen.app) وصول خدماتها لأكثر من 18 مدينة في المملكة العربية السعودية. وذلك ضمن إلتزامها كأول شركة تقنية متخصصة بتصميم وتقديم خدمات فحص ومعاينة العقارات لتساهم في حماية المجتمع من العقارات المغشوشة أو التي تختلف مواصفاتها عما يذكر عادة بالإعلانات التسويقية. وهذا للتصدي الظاهرة التي أساءت لسمعة العقارات في السوق السعودي مما تسبب بضياع ادخارات واستثمارات الكثير من المواطنين في عقارات اتضح لاحقًا إما عدم صلاحيتها للاستخدام أو عدم مطابقتها للمواصفات التي تم تقييمها بناءً عليها.

تأتي تصريحات وزير الإسكان السعودي بأن 90% من المنازل بالمملكة العربية السعودية لا يوجد ما يؤكد جودتها لتوضح الحاجة لوجود منصة عاين. حيث أن نشاط تشييد المباني السكنية بالمملكة العربية السعودية يُعد نشاطًا تجاريًا متاحًا ومربحًا للجميع بينما كان يفتقد للتشريعات التي تضبط جودته مما أدى إلى دخول آلاف الوحدات السكنية خلال عقود طويلة بدون أي آليات تراقب أو تضمن أو حتى توثق جودة العقارات.

ليأتي فريق عاين على عاقته توفير حل عملي قليل التكلفة يمكن الأفراد و الجهات من تمييز العقارات قبل شراءها أو استئجارها بناءً على جودتها و معرفة مواصفاتها الحقيقية. يتم ذلك من خلال قيام الفريق الهندسي بالمنصة بدراسة وتصميم الخدمات وفقًا لاحتياجات العميل الذي يتلقى التقرير.

ورغم كون التقرير هندسي يزخر بالمعلومات الهندسية التي قد لا يفهمها أغلب الأفراد إلا أن طريقة اظهار التقارير بسيطة وواضحه وسهلة القراءة لأي شخص.

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تقول عاين : “رغم شمول التقرير جميع أجزاء العقار وأنظمته بالصور والتوصيف الدقيق لما يلاحظه الفاحص خلال زيارته إلا أنه يتم ايجاز ذلك بصفحتين مختصرة موجزة بأول التقرير تساعد العميل في فهم ما يجب عليه الإنتباه له بخصوص العقار اضافة إلى توصيات مباشرة يستطيع بموجبها معرفة ما هي الوثائق التي يتطلب منه الحصول عليها أو الإجراءات التي يجب عليها اتمامها قبل اتخاذ قراره الذي وضحه في الطلب المقدم قبل الفحص.”

يُذكر أن منصة عاين انطلقت عام 2017 من فريق يجمع خبرات عديده تجمع بين العمل العقاري والتجاري والهندسي والتقني ويعتمد خدماتها عدة جهات و هيئات حكومية اضافة إلى جهات التمويل التي تحرص على حماية عملائها طالبي التمويل من شراء العقارات سيئة الجودة.

ومن المميزات الرائعه لنموذج عمل منصة عاين هي أنها تقدم الخدمات من خلال فاحصين مستقلين أو تابعين لمكاتب هندسية معتمدة ويتم تأهيلهم وتدريبهم وتقييمهم بحسب معايير عالمية ومحلية لضبط جودة عملهم وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل للمهندسين السعوديين المميزين.

التدوينة منصة عاين لفحص العقارات تصل إلى أكثر من 18 مدينة في المملكة العربية السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.