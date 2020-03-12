دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط ابل للإعلان قريباً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التقارير على خطط ابل للإعلان قريباً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook، التي تأتي بلوحة مفاتيح scissor-switch، وتتضمن إصدار ابل الجديد المميز بحجم 14 إنش.

تستعد شركة ابل لدعم الإصدارات القادمة من أجهزة MacBook بلوحة مفاتيح scissor-switch الجديدة، وذلك وفقاً لتقرير المحلل Ming-Chi Kuo الأخير، الذي أكد أيضاً على أن ابل تستبدل جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش هذا العام بإصدارها الجديد المميز بحجم 14 إنش.

أشار المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن ابل تخطط لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro و MacBook Air في النصف الثاني من عام 2020، كما أشار Ming-Chi Kuo مؤخراً إلى أن جهاز MacBook Pro بحجم 14 إنش يستبدل قريباً الإصدار المميز بحجم 13 إنش من السلسلة.

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من جانب أخر لم يؤكد تقرير Kuo على أن ابل ستقدم إصدارها الجديد بحجم 14 إنش من أجهزة MacBook Pro في النصف الثاني من 2020، كما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل ستقدم في البداية للأسواق جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش مع لوحة مفاتيح scissor-switch قبل إستبدال هذا الإصدار في الأسواق بإصدارها الجديد بحجم 14 إنش.

يذكر أن تقرير Kuo ذكر خطط ابل لإستخدام رقاقة مصممة من الشركة في أجهزة MacBook التي تنطلق في الربع الأخير من 2020 أو في الربع الأول من 2021.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط ابل للإعلان قريباً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook ظهر على التقنية بلا حدود.