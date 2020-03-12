وصول لعبة المعارك الجديدة Call of Duty: Warzone إلى 6 ملايين مستخدم بعد يوم واحد فقط من إطلاقها.
أعلنت شركة Activision الناشرة للعبة Call of Duty: Warzone عن وصول عدد المستخدمين في أول 24 على إطلاق اللعة إلى 6 ملايين مستخدم على كافة المنصات التي تعمل عليها اللعبة، لتشكل بذلك واحدة من أقوى افتتاحيات الألعاب حول العالم.
تُعد هذه اللعبة من أحدث إصدارات اللعبة التي اعتدنا على مشاهدتها منذ سنوات طويلة على مختلف المنصات، وهي متاحة للعب بشكل مجاني لتقديم تجربة مختلفة عن ألعاب المعارك الشبيهة بفورتنايت وببجي.
وبعد وصولها إلى 6 ملايين مستخدم في يوم واحد، ننتظر معرفة خلال الأيام القادمة إذا ما كانت ستستمر بالانطلاقة القوية أم ستشهد هدوء في زيادة أعداد اللاعبين.
يُشار أن اللاعبين في المنطقة بإمكانهم الاستمتاع باللعبة بشكل أفضل من السابق بعد إطلاق خوادم خاصة بها في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة الاتصالات STC.
المصدر:
What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020
Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4
التدوينة لعبة Call of Duty: Warzone تصل 6 ملايين مستخدم في 24 ساعة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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