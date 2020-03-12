شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: قتلى ومصابون فى صفوف مرتزقة اردوغان بانفجار سيارة مفخخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قتل عدد من مرتزقة رجب طيب اردوغان من التنظيمات الإرهابية بانفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف المحتلة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة بسوريا، وفقا لأنباء الوكالة السورية "سانا".

وذكر الوكالة السورية أن سيارة مفخخة انفجرت بحاجز لمرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية تل حلف بريف رأس العين ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن عددا من عربات قوات الاحتلال التركي هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت نقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.

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وأقدم النظام التركي على شن عدوان على الأراضي السورية بمشاركة الآلاف من التنظيمات الإرهابية التي تتبع له وتعمل بإمرته والذين أقدموا على تنفيذ العشرات من جرائم القتل والسطو والنهب بحق الأهالي وممتلكاتهم ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة باتجاه مدينتي الحسكة القامشلي.

وكان المرصد السوري قال إن انفجار عنيف وقع اليوم بريف مدينة رأس العين بشمال محافظة الحسكة السورية، نجم عن انفجار سيارة ملغمة عند أحد الحواجز العسكرية التابعة لفصائل "الجيش الوطني" السوري ببلدة تل حلف بريف مدينة رأس العين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الانفجار أسفر عن مقتل اثنين من عناصر تلك الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 8 آخرين.