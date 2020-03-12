شكرا لقرائتكم خبر عن منع الشيشة أسبوعين والعمل من بعد..حكومة دبى تواجه كورونا بتدابير احترازية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت حكومة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدد من التدابير الاحترازية لضمان الصحة والسلامة المهنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأوضحت حكومة دبى، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، أنه على مستوى الدوائر الحكومية :"تطبيق نظام العمل عن بعد، السماح للمرضى والحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم بالعمل عن بعد، بالإضافة إلى العمل من خلال ساعات مرنه والعمل عن بعد للأمهات اللواتى لديهن أطفال في الصف التاسع فيما فوق، والتشجيع على عقد الاجتماعات عبر الوسائل التقنية قدر الإمكان، وتجنب تكليف الموظف بالسفر للخارج إلا للضرورة القصوى، وتوفير وسائل التعقيم اليدوى للموظفين والمتعاملين، وتعقيم المكاتب والمرافق وأماكن استقبال المتعاملين بشكل دورى وحث المرجعين والمتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية في إنجاز معاملاتهم".

وقالت حكومة دبى، عبر حسابها، أنه في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، توجه دائرة التنمية الاقتصادية في دبى ، وبلدية دبى جميع المقاهى الشيشة المرخصة في الإمارة عن تقديم الشيشة في مرافقها بصورة فورية، ولمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس 12 مارس ، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.

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حكومى دبى تحذر تقديم الشيشة أسبوعين

يشار إلى ان هيئة الصحة بدبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، جملة من التدابير الوقائية التي من شأنها تأمين مختلف منافذ إمارة دبى الجوية والبرية والبحرية، في الوقت الذي يتم فيه رصد تطورات الموقف عالمياً، وقالت الدكتورة بدرية الحرمي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي: "لدينا نظام محكم للرصد يعمل بشكل متواصل دون توقف وهو الأكثر كفاءة وفعالية في مجال رصد الأوبئة والفيروسات وهو ما يزيد من قدرات اكتشاف الحالات المصابة بكل دقة".