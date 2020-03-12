شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 85 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم كشفها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجميع الحالات كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ إجمالى عدد الحالات المصابة بالفيروس 85 حالة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس - أن الإصابات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والجنسية الفلبينية، وشخصًا من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا، موضحة أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

و كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشى فيروس كورونا يشكل وباء، وأضاف خلال مؤتمر صحفى "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة"، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".

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و أكد مدير منظمة الصحة العالمية، على أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، أن الأسابيع المقبلة تشهد زيادة فى عدد الحالات والوفيات والبلدان التى تتضرر من فيروس كورونا، مضيفا ان ونشعر بالقلق لبالغ على وتيرة الانتشار للفيروس على دول العالم.

وتابع أن على كل قطاعات والأفراد فى بمواجهة فيروس كورونا، وعلى جميع البلدان مشاركة أجهزة الدولة بالكامل للحد من انتشار الفيروس.