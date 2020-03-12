شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: عدم ختم إيران جوازات مواطنينا سمح بانتشار خطير لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت الداخلية البحرينية، إيران بمخالفة القوانين بعدم ختم جوازات البحرينيين الذين زاروها، مشيرة إلى أن التجاوز الإيرانى سمح بانتشار خطير فيروس كورونا، ووصفت البحرين، بحسب ما نقلته "العربية" السلوك الإيرانى بأنه يعد شكلا من أشكال العدوان البيولوجي المحرم.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافى 5 حالات من فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 35 حالة حتى الآن.

وكانت البحرين قد سجلت 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 95 حالة.

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وجددت السلطات البحرينية دعوة مواطنيها والمقيمين فيها القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا الجنوبية، خلال الأسبوعين الماضيين، للخضوع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد الماضى، عن وصول عدد المتعافين من الفيروس في المملكة إلى 14 حالة.