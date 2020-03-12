شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشهد تمثيلى لوزيرا الصحة والأوقاف الأردنيين للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترك وزيرا الصحة الأردنى، سعد جابر، والأوقاف محمد الخلايلة، في مشهد تمثيلي بثته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر صفحتها فى مواقع التواصل الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا.
ودعا الوزيران فى مقطع الفيديو المصور على مدخل رئاسة الوزراء، الأردنيين إلى عدم المصافحة والتقبيل في السلام.
اشترك وزيرا الصحة الأردني، سعد جابر، والأوقاف محمد الخلايلة، في مشهد تمثيلي بثته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.
ودعا الوزيران في مقطع الفيديو المصور على مدخل رئاسة الوزراء، الأردنيين إلى عدم المصافحة والتقبيل في السلام.
وقال وزير الصحة: "أنا حضرت مناسبتين اجتماعيتين أو ثلاث ورأيت أن الناس ابتعدوا عن التقبيل حفاظا على حياتهم ومنعا لانتقال فيروس كورونا إليهم، ودعا للابتعاد عن المصافحة.
وأثنى وزير الأوقاف على هذا، وقال إن الابتعاد عن التقبيل والمصافحة يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية، وينطبق مع القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار.
ثم افترق الوزيران، وسارا في اتجاهين متعاكسين دون أن يتصافحا عند وداعهما كما لم يتصافحا عند لقائهما.
وكان وزير الصحة أعلن الثلاثاء الماضى، أن سلطات بلاده قررت إغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وحظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال جابر إن مجلس الوزراء قرر وقف السفر من وإلى لبنان، كما تقرر وقف السفر إلى سوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين أمام حركة القادمين والمغادرين.
كما تقرر أيضا منع القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا من الدخول إلى أراضي المملكة اعتبارا من يوم الاثنين 16 مارس، وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول وإيقاف المعابر البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مشهد تمثيلى لوزيرا الصحة والأوقاف الأردنيين للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.