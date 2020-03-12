شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة قطرية تعود فارغة من إندونيسيا إلى الدوحة بعد تفشي كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو من داخل طائرة قطرية تعود فارغة إلى العاصمة الدوحة بعد تفشي فيروس كورونا القاتل في الدويلة الصغيرة قطر، وأظهرت لقطات الفيديو تم تصويرها يوم الأربعاء الماضي من قبل طاقم الطائرة، وهي الطائرة خالية من الركاب، ويتضح أنها تابعة للخطوط الجوية القطرية، وكانت متجهة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت قد أعلنت قطر، تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بيوم واحد، إذ أكدت وزارة الصحة رصد 238 حالة جديدة، وكشفت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 238 إصابة جديدة فى قطر لمخالطين للحالات الثلاث التى أُعلن عنها فى البداية.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة كانت فى الحجر الصحى ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة منذ اكتشاف الحالات الأولى، ما أدى إلى عدم مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع.

وأشارت الصحة القطرية إلى أن المصابين المكتشفين حديثا يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة فى مركز الأمراض الآنتقالية.

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وبهذه الحالات الجديدة، قفز عدد المصابين فى قطر من 24 حالة إلى 262، لتسجل أكثر نسبة إصابات معلنة بين دول مجلس التعأون الخليجى حتى 11 مارس من عام 2020، وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد المصابين مرشحة للارتفاع فى قادم الأيام بين من هم فى الحجر الصحي.

وعلى جانب آخر، توقع مسؤول صيني اليوم الخميس، أن ينتهي انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم بحلول يونيو المقبل، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فى غضون ذلك أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم، الخميس، أن البلاد تجاوزت ذروة تفشى وباء فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة الصينية، مى فنج، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت، وأضاف فنج : "في الوقت الحاضر، باستثناء ووهان، في جميع مدن مقاطعة هوبى، لم يتم تسجيل أى حالة إصابة جديدة فى هذا الأسبوع، وتم الكشف عن سبع حالات جديدة خارج مقاطعة هوبى"، وتابع: "تشير هذه البيانات إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت".