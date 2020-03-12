شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثرى فى بلدة سبسطية شمال نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس بلدية سبسطية الفلسطينية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة شمال نابلس بحماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الطرق المؤدية إليه.

وأضاف عازم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - : "أن الموقع الأثري مغلق حسب تعليمات وزارة السياحة وقرار محافظ نابلس أمام المواطنين، كخطوة وقائية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، إلا أن الاحتلال ومستوطنيه مصرون على اقتحام المنطقة رغم حظر التجمعات بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية".

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ومن جهة اخرى ما زالت فلسطين تتخذ الإجراءات الوقائية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان الحكومة الفلسطينية إصابة مواطنين بفيروس كورونا القاتل، ودفعت السلطات الفلسطينية برجال وسيارات الدفاع المدني من أجل مواصلة أعمال التعقيم في الشوارع والمرافق العامة في فلسطين، ونشرت وسائل إعلامية محلية فيديوهات لقيام رجال الحماية المدنية باستخدام خراطيم سيارات الإطفاء من أجل تعقيم شوارع مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية.