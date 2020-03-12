شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمينة تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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أكدت الحكومة اليمنية التزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.

ورحب مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والذي جدد السعي لتنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق غاياته وأهدافه.. مؤكدًا أن الحكومة تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق، انطلاقًا من المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أهمية العمل معًا لتوحيد كافة القوى والجهود والحفاظ على الدولة وسلامة وأمن المواطن، مثمنًا الدعوة الكريمة للأشقاء في السعودية بالعمل معها على تنفيذ الاتفاق والعمل سويًا لحل الخلافات والتحديات بعيدًا عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية.