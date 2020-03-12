سجن منتج أمريكي 23 عاماً بتهمة الاغتصاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، بسجن المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين لمدة 23 عاماً، بعد إدانته الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي، والاغتصاب في قضية اعتُبرت انتصاراً لحركة (مي تو) التي شجعت النساء على فضح تحرشات ذوي النفوذ.

وقال جودة إنجلماير، المتحدث باسم واينستين في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن واينستين نقل إلى سجن رايكرز آيلاند في نيويورك بعد النطق بالحكم، وبعد ساعات تم نقله إلى مستشفى بيلفي في مانهاتن بسبب «مشاكل مستمرة في القلب وآلام في الصدر».

وتابع: «نأمل أن يحتجز الليلة للملاحظة نظراً للعملية التي أجريت له في القلب قبل أقل من أسبوع ومشكلاته الصحية المستمرة». وخضع واينستين الأسبوع الماضي لعملية جراحية في المستشفى ذاته لإزالة انسداد في القلب.

ورأت هيئة المحلفين أن واينستين الذي كان واحداً من أقوى رجال هوليوود نفوذاً، مذنب بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي، واغتصاب الممثلة الصاعدة السابقة جيسيكا مان، إضافة إلى اتهام أكثر من 100 امرأة، منهن ممثلات مشهورات، واينستين بسوء السلوك الجنسي على مدى عقود. وبناءً على العقوبة المُطبقة سيقضي واينستين ما تبقى من عمره في السجن خاصة أنه يبلغ 67 عاماً.

ووصف الادعاء واينستين بأنه ذئب مفترس نصب شباكه حول النساء بوعوده لهن بفتح باب العمل في هوليوود، واستدراجهن إلى غرف في فنادق أو شقق خاصة ثم الاعتداء عليهن عنوة، بينما قال إنجلماير المتحدث باسم المنتج الشهير: إن من المتوقع أن يقدم الدفاع استئنافاً للدعوى في يوليو / تموز.

ويواجه واينستين اتهامات أخرى بالاعتداء الجنسي في لوس أنجلوس، حيث قال مدعي المحكمة الجزئية الخميس: إنه بدأ إجراءات تسليمه.