الإفتاء المصرية: الشرع أجاز الصلاة في المنازل وقت الكوارث والأوبئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجازت دار الإفتاء المصرية، عدم حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد وقت الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة، لكون ذلك من الأعذار الشرعية. وأضافت، في بيان صحفي الخميس، أن الشرع الشريف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجباً إذا قررت الجهات المختصة ذلك.

وأوضحت الدار أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» (سنن الترمذي / 1065). وأكدت أن الكوارث الطبيعية والأوبئة، تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، والصلاة في منازلهم كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، وخاصة كبار السن والأطفال.

وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معدٍ أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية، لأنها من الواجبات الدينية.