كوريا الجنوبية تسجل 114 حالة إصابة بكورونا.. وتحذر من بؤرة في سيول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كوريا الجنوبية أقل من 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس، لكن السلطات حذرت من بؤرة جديدة في سيول قد تتسبب بتفشي الفيروس في العاصمة. وجاءت فحوص أجريت على نحو 100 شخص مرتبطين بمركز اتصالات في المدينة، إيجابية. وتم تأكيد 114 إصابة الأربعاء، وفق مركز الوقاية من الأمراض، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7869. وتوفي 6 أشخاص ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66.

وقال رئيس الوزراء تشونغ سيي-كيون خلال اجتماع الخميس إن «ذلك قد يؤدي إلى انتشار كبير في محيط المدينة حيث يقيم نصف سكان البلد بأكمله». وحتى الآن، تعد 90 في المئة من الحالات المسجلة في كوريا الجنوبية، في دايغو وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة.

وكانت كوريا الجنوبية أول دولة تسجل عدداً كبيراً من الإصابات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى. ولا تزال إحدى أكثر الدول تأثراً بالفيروس رغم أن إيطاليا وإيران تسجلان أعداداً كبيرة.

وتعلن كوريا الجنوبية صباح كل يوم عن عدد الحالات المشخصة في اليوم السابق، والرقم المعلن ليوم الأربعاء يقل بكثير عن الأرقام التي كانت تعلن في مطلع آذار/مارس وتتراوح بين 500 و600 إصابة. وتم إلغاء أو إرجاء عشرات النشاطات الموسيقية والرياضية بسبب الفيروس، كما تم تمديد إجازات المدارس ودور الحضانة ثلاثة أسابيع.