شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد لمكافحة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر الخميس، إن بلده طلب من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت منه إيران بشدة. وكتب ظريف «طلب بنكنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور».

من جانبه كتب عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني على موقع إنستجرام، إنه «طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا».

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن البلدان المتضررة من فيروس كورونا ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.

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