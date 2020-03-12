7.7% نمو صادرات أبوظبي إلى 30.9 مليار درهم في الربع الأخير 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغـت القيمة الإجمالية لمجموعة الصادرات لإمارة أبوظبي 30.9 مليار درهم خلال الربع الرابع 2019، بنمو 7.7 % مقابل 28.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2018.

وجاء النمو في الصادرات بدعم من الارتفاع في قيمة كل من قطاع الأعمال بمقدار 1.5 مليار، وبزيادة 5.4%، وقطاع الحكومة بمقدار 427 مليوناً، وقطاع الأفراد بنمو 47% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وارتفع معدل نمو مجموع الصادرات 24.6% خلال الربع الرابع من عام 2019 وذلك بسبب ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات بمقدار 6.1 مليار درهم، عما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2019، وكانت هذه حصيلة الارتفاع في قيمة صادرات كل من قطاع الحكومة والأفراد والأعمال، 109.2% و43.6% و22.3% على التوالي بالفترة نفسها.

أما القيمة الإجمالية للواردات فقد بلغت 28 ملياراً خلال الربع الرابع من 2019 مقابل 27.5 مليار خلال الفترة نفسها من 2018 بارتفاع قدره 1.5%.

وكانت هذه حصيلة الارتفاع في قيمة واردات قطاع الحكومة بمقدار 9.1 مليار (77%)، وقابلها انخفاض في قيمة كل من قطاع الأعمال بمقدار 1.5 مليار 01.6% وقطاع الأفراد بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وارتفع معدل نمو الواردات بنسبة 11.3% خلال الربع الرابع من 2019، وذلك بسبب ارتفاع إجمالي قيمة السلع الواردة بحوالي 2.8 مليار عما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2019، وكانت هذه حصيلة الارتفاع في قيمة واردات كل من قطاعات الأفراد، الحكومة، والأعمال 40.3% و18.2% و9.8% على التوالي بالفترة نفسها. (وام)