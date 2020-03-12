أبوظبي أفضل مدينة سياحية عربية مناصفة مع «العقبة» الأردنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المركز العربي للإعلام السياحي عن أسماء الفائزين بجوائزه لعام 2020، اليوم الخميس، في مقر جمعية الصحفيين بأبوظبي.

وفازت مدينة أبوظبي بلقب أفضل مدينة سياحية عربية مناصفة مع مدينة العقبة الأردنية. وفاز بأفضل لقطة سياحية مصورة، المصور علي الجنيبي من الإمارات وسعيد الهطلاء من السعودية، بينما ذهبت جائزة التقدير الخاص بإجماع الإعلاميين العرب واختيارات لجنة التحكيم «عميد الرحالة العرب لعام 2020» لصالح المخدوم من الإمارات.

قال حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي إن جوائز الإعلام السياحي العربي انطلقت في 2008، وتصل اليوم إلى دورتها الـ 12 وتأتي ضمن رسالة المركز ورؤيته الاستراتيجية لتحفيز وتكريم الأشخاص والهيئات السياحية والإعلامية ضمن المنظومة الإعلامية السياحية المتكاملة، التي تسعى للتميز والتنافس والإبداع والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لتحفيز المبدعين العرب في الإعلام السياحي العربي. وأضاف أن المسابقة شهدت هذا العام إقبالاً كبيراً حيث شارك في التصويت بعد التحول إلى التصويت الإلكتروني أكثر من مليون مشارك ووصل عدد المرشحين إلى 131 متنافساً في 28 فئة، موضحاً أن فترة الترشح بدأت من نوفمبر إلى ديسمبر 2019 وبدأ التصويت الإلكتروني من 16 ديسمبر الماضي حتى 15 فبراير 2020.

معايير علمية

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أكد المناعي حرص المركز الدائم من خلال هذه الجوائز على إبراز الجهود المبذولة في هذا القطاع وفق معايير علمية، مشيراً إلى أهمية تحفيز الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي وإبراز دورهم الهام في الترويج للسياحة العربية البينية. لافتاً إلى أن المركز في المرحلة القادمة سيشهد العديد من الأنشطة المتخصصة والتي تواكب ما يمر به العالم من أزمات تؤثر بشكل مباشر في القطاع السياحي العربي والعالمي.

من جهته هنأ الدكتور سعيد البطوطي، نائب رئيس مجلس الأمناء والمستشار الاقتصادي في منظمة السياحة العالمية، عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، الفائزين متمنياً لهم التوفيق والبناء على ما حققوه من إنجازات إعلامية متخصصة تسهم بقدر كبير في تنشيط السياحة العربية وخاصة في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها القطاع.

من ناحيته لفت المذيع عبد الرحمن بسيوني رئيس المجلس التنفيذي للمركز، إلى أن الجوائز هذا العام شهدت تطوراً كبيراً من بينها الموقع الإلكتروني وعدد المشاركين والمصوتين، موضحاً التأثير الإيجابي للجوائز.

تحقيق التواصل

يذكر أن جوائز المركز العربي للإعلام السياحي تعد الأكبر والأهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط ويسعى المركز من إطلاق هذه الجائزة لتحقيق التواصل وتشجيع الحوار وتبادل الآراء بين وسائل الإعلام السياحي العربي والعالمي وتكريم المبدعين وتقدير وتكريم الإنجازات المتميزة في مختلف مجالات العمل الإعلامي السياحي العربي، بالإضافة إلى تطوير مهارات وقدرات الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي والمنتسبين لقطاع السياحة والعلاقات العامة. وقد أقيمت حفلات تكريم الفائزين الخاصة من عام 2009 حتى عام 2019 في شرم الشيخ والغردقة ودبي ومسقط والدوحة وصلالة والقاهرة. (وام)