31 فائزاً من الإمارات في قائمة مشاريع جوائز «ميد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» عن أسماء الفائزين على مستوى الإمارات والمرشحين للقائمة النهائية للنسخة العاشرة من جوائز «ميد» ضمن فئة الجودة في التصميم والبناء والهندسة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع بنك المشرق.

وتهدف «ميد» من خلال هذه الجوائز إلى تقدير واعتراف بأفضل إنجازات قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تبلغ قيمته 3.1 تريليون دولار، وفقاً لقاعدة البيانات التابعة للشركة.

وتم تكريم 88 مشروعاً من مختلف أنحاء المنطقة ضمن 19 فئة مختلفة، (31 فائزاً على مستوى الدولة، و8 مرشحين تم تكريمهم في دبي وأبوظبي) شملت مشروع العام في مجال النقل، ومشروع العام في مجال الرعاية الصحية، ومشروع العام في مجال البنية التحتية الرقمية. وتفوقت المشاريع القائمة في دولة الإمارات على بقية المشاريع، حيث حصد كل من مشروع «العنوان رزيدنس سكاي فيو» على لقب أفضل مشروع ضخم للعام، و«كلايم أبوظبي» على لقب مشروع العام في مجال السياحة والترفيه، و«السيف» على مشروع العام في المجال الثقافي والتراثي.

وتعتبر منطقة مجلس التعاون الخليجي من الأسواق المهمة استراتيجياً، إذ تضم نحو من 6,772 مشروعاً نشطاً خُطط له أو يتم العمل عليه في المنطقة، كما يعد من أكثر الأسواق تحفيزاً على تحقيق النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة التنويع الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، فضلاً عن التركيز بشكل أكبر على جوانب الاستدامة والترابط الاجتماعي.

وشملت القائمة أسماء عدد من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع المشاريع الإماراتي، كان أبرزها شركة الشعفار للمقاولات العامة، وأدنوك لمعالجة الغاز، وحديد الإمارات التي تم اختيارها من بين المئات لإسهاماتها الكبيرة في المشاريع عالية الجودة في المنطقة. كما حصلت شركات من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان على جوائز في عدد من المجالات تقديراً لجهودها المميزة في إنجاز بعض من أفضل المشاريع على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ريتشارد طومسون مدير التحرير في «ميد»: قدم أصحاب المشاريع والمقاولون والاستشاريون في أنحاء المنطقة عدداً من المشاريع الناجحة جداً في ظل هذه التحديات الاقتصادية الراهنة. وأظهرت الشركات المدرجة ضمن القائمة النهائية تميزاً كبيراً لناحية الابتكار والجهود الطموحة، وحققت تألقاً في الأعمال الهندسية والبناء.

من جانبه، قال محمد الشولي المدير التنفيذي ورئيس قطاع تمويل المقاولات في بنك المشرق: تمثل جوائز ميد لجودة المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات، حيث تشمل جميع القطاعات بدءاً من السياحة والسفر إلى النفط والغاز، وصولاً إلى الهندسة الرقمية. ويؤكد العدد الكبير للشركات المرشحة ضمن القائمة النهائية لجوائز هذا العام، دليلاً على التميز والتنوع والإنجازات التقنية لسوق المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وستخضع المشاريع الـ 88 المدرجة ضمن القائمة النهائية لمرحلة ثانية من التحكيم، وسيعلن عن الفائزين وتوزيع الجوائز خلال حفل في الـ 10 من يونيو 2020 في فندق العنوان، دبي مارينا، دبي.

تشمل قائمة المشروعات في الإمارات والشركات:

** أفضل مشروع عقاري تجاري للعام «غاليريا جزيرة المارية» «جلف ريليتد».

** أفضل مشروع عقاري تجاري للعام «دبي مول»، توسع بوليفارد شركة الشعفار للمقاولات العامة.

** أفضل مشروع للبنى التحتية الرقمية للعام الصيانة التنبؤية من الغرفة الذكية «أدنوك لمعالجة الغاز».

** أفضل مشروع للبنى التحتية الرقمية للعام مشروع توسيع مراكز بيانات «خزنة داتا سنتر» 4 و5 و6 تيرنر و تاونسيند.

** أفضل مشروع للبنى التحتية الرقمية للعام خزنة داتا سنتر هيلتي الشرق الأوسط.

** أفضل مشروع للبنى التحتية الرقمية للعام مراكز بيانات خزنة داتا سنتر 4 و5 و6 بلاك آند وايت للهندسة.

** أفضل مشروع للبنى التحتية الرقمية للعام مراكز بيانات «خزنة داتا سنتر» 4 و5 و6 لينغ أورورك الشرق الأوسط.

** أفضل مشروع تعليمي للعام حديقة المانجروف بالجبيل، شركة جي إتش دي العالمية المحدودة.

** أفضل مشروع تعليمي للعام مكتبة محمد بن راشد، شركة الشعفار للمقاولات العامة.

** أفضل مشروع في قطاع الرعاية الصحية للعام مستشفى «ميديكلينيك - بارك فيو»، شركة الشعفار للمقاولات العامة.

** أفضل مشروع في قطاع الرعاية الصحية للعام مستشفى «ميديكلينيك - بارك فيو» ستانتك.

** أفضل مشروع فندقي للعام مشروع تطوير فندق ومنتجع مارينا البطين - البطين، «بيونير إنترناشونال» لاستشارات إدارة المشاريع.

** أفضل مشروع فندقي للعام مشروع «العنوان رزيدنس سكاي فيو»، «شركة الإنشاءات العربية».

** ميدالية الابتكار متجر «سيميكس جو» الإلكتروني، «سيمكس» في دولة الإمارات.

** ميدالية الابتكار طاقة أكثر نقاوة باستخدام جهاز كشف المسحوق الأسود بواسطة الموجات الدقيقة لضمان تدفق الغاز الانسيابي، «أدنوك لمعالجة الغاز».

** ميدالية الابتكار تعزيز مشروع برج «أوبرا جراند» من «إعمار» بهدف تحسين مستويات السلامة والإنتاجية بواسطة ** تقنيات إنترنت الأشياء المبتكرة، «شركة اتحاد المقاولين».

** ميدالية الابتكار في البناء، شركة الشعفار للمقاولات العامة.

** ميدالية الابتكار وسائل جديدة لإنتاج العوارض العملاقة شديدة الصلابة، حديد الإمارات.

** ميدالية الابتكار خدمة «تواصل» المبتكرة لتوفير التميز في الخدمة وتعزيز تجربة الموظف، «أدنوك لمعالجة الغاز».

** أفضل مشروع عملاق للعام محطة «نور أبوظبي» - أفضل مشروع ضخم لهذا العام «ستيرلنج آند ويلسون سولار» المحدودة.

أفضل مشروع عملاق للعام مشروع «العنوان رزيدنس سكاي فيو»، «شركة الإنشاءات العربية».

** أفضل مشروع في قطاع النفط والغاز للعام مشروع تطوير نظام التحكم «أدنوك لمعالجة الغاز».

** أفضل مشروع في قطاع النفط والغاز للعام مشروع توسيع مصفاة النفط من قبل «شركة بترول الإمارات الوطنية» شركة بترول الإمارات الوطنية.

** أفضل مشروع لتوليد الطاقة للعام محطة «نور أبوظبي» لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، شركة مياه وكهرباء الإمارات.

** أفضل مشروع لتوليد الطاقة للعام تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل محطات الطاقة الرئيسية 4 و5 و6 لمشروع تمديد مترو دبي إلى موقع «إكسبو»، «لارسن آند توبرو» المحدودة المختصة بأعمال بناء ونقل وتوزيع الطاقة في دولة الإمارات.

** أفضل مشروع للعام في مجال توزيع ونقل الطاقة والمحطات الفرعية تصميم وتنفيذ وإنجاز محطة «نبراس» الفرعية الأساسية 33/11 كيلوفولت مع كابلات بجهد وسطي 33 كيلو فولت، «لارسن آند توبرو» المحدودة المختصة بأعمال بناء ونقل وتوزيع الطاقة في دولة الإمارات.

** أفضل مشروع للعام في مجال توزيع ونقل الطاقة والمحطات الفرعية تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل محطات الطاقة الرئيسية 4 و5 و6 لمشروع تمديد مترو دبي إلى موقع «إكسبو»، «لارسن آند توبرو» المحدودة المختصة بأعمال بناء ونقل وتوزيع الطاقة في دولة الإمارات.

** أفضل مشروع سكني للعام «ذا رزيدنت آت مارينا جيت» - بوابة المارينا 1 و2، اليك للهندسة والمقاولات.

** أفضل مشروع طرقات للعام تقاطع بلو ووتر «بي آي سي» للمقاولات والتشييد.

** أفضل مشروع صغير للعام الحفاظ على المياه، الحفاظ على الحياة، «أدنوك لمعالجة الغاز»، أبوظبي.

** أفضل مشروع صغير للعام «إكسبو بارك» ومحطة تبريد المناطق مركز دبي التجاري العالمي.

** أفضل مشروع اجتماعي وثقافي وتراثي للعام صرح زايد المؤسس، «سيمكو».

** أفضل مشروع اجتماعي وثقافي وتراثي للعام السيف «جودوين أوستن جونسون».

** ميدالية الاستدامة رحلة باتجاه الاستدامة في المشاريع المدنية الصناعية، «أدنوك لمعالجة الغاز».

** ميدالية الاستدامة المقصورة المتحركة خارج شبكة التغذية (وحدات الإقامة والمكاتب)، شركة اتحاد المقاولين.

** أفضل مشروع سياحي وترفيهي للعام كلايم أبوظبي، «أيكوم».

** أفضل مشروع سياحي وترفيهي للعام كوكا كولا أرينا، شركة الشعفار للمقاولات العامة.

** أفضل مشروع في قطاع النقل للعام أعمال تحسين في مطار دبي الدولي، شركة الشعفار للمقاولات العامة.

** أفضل مشروع مياه للعام برنامج تتبع المياه وإدارتها، «أدنوك لمعالجة الغاز»، أبوظبي.