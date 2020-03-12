الأردن على موعد مع منخفض جوي عميق - تفاصيل وفيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

يتأثر الأردن، الخميس، تدريجياً بمُقدمة منخفض جوي عميق "مصنف من الدرجة الثالثة على مقياس طقس العرب" يتمركز فوق الأراضي المصرية.

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وتبقى درجات الحرارة، نهار الخميس، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية، حيث يكون الطقس جافاً و يتحول تدريجياً إلى مغبر بشكل متفاوت في أغلب المناطق، بالتزامن مع نشاط على سرعة الرياح و تدني لمدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء غالباً غائمة بكميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، و تتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار - إن شاء االله - في أجزاء عشوائية من المملكة.

الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً وتُؤدي إلى إثارة الغبار في مُختلف المناطق و بالأخص في المناطق الصحراوية.

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التوصيات

١) الانتباه من ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء و خصوصاً لدى مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والعيون.

٢) الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الغبار.

هبات رياح شرقية قوية تقارب 100-110 كم/ساعة .. وجبهة هوائية باردة عالية الفعالية مرافقة للمنخفض الجوي (المصنف من الدرجة الثالثة) تعبر البلاد خاصة ساعات الليل المتأخرة والفجر

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أما ليلا يكون الطقس مُغبراً وعاصفاً بوجهٍ عام في أغلب مناطق المملكة مع تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، حيثُ تهُب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية قوية السرعة، مع هبات شديدة تتجاوز 100-110 كم/ساعة، و تُؤدي إلى إثارة الغبار والعواصف الرملية، كما تعمل على اضطرب البحر في خليج العقبة وارتفاع الأمواج.وتكون الظروف مهيأة مع ساعات المساء والليل الأولى لهطول زخات أمطار رعدية متفرقة.

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وتدريجياً خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر، تعبُر المملكة تدريجياً جبهة هوائية باردة عالية الفعالية، ويتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة -إن شاء الله - في أجزاء مُختلفة من المملكة، تشمل المناطق الجنوبية بما في ذلك العقبة، والمناطق الوسطى والشمالية، وتُصحب بتساقُط البرد في بعض المناطق والذي قد يكون كثيفاً أحياناً.

التوصيات

1) الانتباه من شدّة هبّات الرياح الشرقية والتي قد تزيد سرعتها عن 100-110 كم/ساعة، يُنصح بتثبيت المقتنيات.

2)ارتفاع تركيز الغبار الكبير في الأجواء و خصوصاً لدى مرضى الجهاز التنفسي، الحساسية، و العيون والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية الكبير الناتج عن الغبار.

3) الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمناطق المُنخفضة، بسبب فرصة تشكل السيول خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر في مُختلف مُحافظات المملكة، بما في ذلك العقبة ومناطق الأغوار وأودية البحر الميت.

4) الانتباه من شدة العواصف الرعدية خلال ساعات الليل المتأخرة.

5) الانتباه من اضطراب البحر في خليج العقبة وارتفاع الأمواج.