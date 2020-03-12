محمد بن راشد يهنئ محمد بن زايد: يا شريفًا من شريف له مقام

هنأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحتفل به اليوم 11 مارس.
ونشر بن راشد صورة لبن زايد وخلفه صورة للراحل الشيخ زايد، وعلق عليها بأبيات شعر قائلًا: «يا شريفًا منْ شريفٍ لهْ مقامْ .. يشهدْ التاريخْ أنكْ منْ كريمْ .. اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ .. تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ».
ويحتفل اليوم عدد كبير من الإماراتيين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد ميلاد محمد بن زايد؛ حيث يركز رواد السوشيال ميديا، على إنجازات بن زايد، ونسبه، وإنجازات والده الشيخ زايد مؤسس الإمارات العربية المتحدة، وعلى جهوده الحالية، مع الشيخ محمد بن راشد، للارتقاء بدولة الإمارات.
يذكر أن الشيخ محمد بن زايد من مواليد 11 مارس 1961، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ59.
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