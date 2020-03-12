ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بــ"كورونا" إلى 31

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 31، بعد تسجيل إصابة جديدة لفتاة في بيت لحم (جنوب)".

وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، وتبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.



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