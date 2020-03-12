موصياد: تأجيل مؤتمر قمة الأعمال العربية التركية

إسطنبول/الخليج 365
أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المستقلين"موصياد" (غير حكومية)، تأجيل النسخة الثانية من مؤتمر قمة الأعمال العربية التركية، والذي كان من المقررانعقاده في الـ 14 من مارس/آذار الجاري.
وأوضحت الجمعية في بيان، الخميس، أن المؤتمر الذي تنظمه "موصياد" بالتعاون مع منتدى الأعمال الدولي (International Business Forum-IBF)، تم تأجيله بسبب التطورات التي تشهدها الساحة الدولية، والتي وصلت تأثيرها إلى تركيا مؤخراً، (في إشارة إلى فيروس "كورونا" الجديد).
وكان من المقرر أن يشارك في المؤتمر رجال أعمال لديهم استثمارات مستقرة في تركيا، قادمين من 25 بلدا أبرزها الجزائر، وفلسطين، وقطر، والعراق، وليبيا، ومصر، وسوريا، والأردن واليمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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