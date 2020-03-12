ارتفاع إصابات كورونا في الكويت إلى 80

الكويت/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، تحدث خلاله عن آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال السند إنه تم تسجیل 8 إصابات بفیروس كورونا في الكویت خلال الـ24 ساعة الماضیة لیصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة في البلاد 80.

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وأشار إلى أن 5 حالات تماثلت للشفاء من الإجمالي وتتلقى الـ75 حالة المتبقية الرعاية الصحية.



ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.



وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.

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