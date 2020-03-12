“سيميوني” #برشلونة لديه #ميسي ونحن لدينا #أوبلاك

صحيفة الخليج الإلكترونية

بدا مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، سعيداً للغاية بعد الفوز المثير 3-2 على ليفربول في عقر داره، والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال، مؤكداً أن هذا الإنجاز يرجع لانتظار لاعبيه للتوقيت المناسب وتحمل الضغط.

وقال سيميوني: “سعيد للغاية من أجل الفريق، عدنا لنحجز موقعاً لنا بين الثمانية الكبار في أوروبا، وعلى حساب منافس غير عادي، منافس كبير للغاية لديه جمهور متحمس بشدة، قد يبدو الأمر سهلاً، لكنه ليس كذلك على الإطلاق”.

واحتفى المدرب الأرجنتيني بالمستوى الرائع الذي ظهر به حارس المرمى يان أوبلاك حيث أكد: “ليس لدي شك في أنه الحارس الأفضل في العالم، قدم مباراة هائلة سيتذكرها الجمهور، وكما أن برشلونة لديه ميسي، فنحن لدينا أوبلاك”.

وعن أسلوب اللعب الذي وجه به الليفر، أوضح: “كرة القدم هي محاولة اصطياد أخطاء المنافس، حاولنا الضغط عليهم، لكنهم سجلوا الهدف الأول، إلا أننا لم نستسلم حتى مع تلقينا الهدف الثاني، ومع إحرازنا الهدف الأول شعرنا أنه بوسعنا تحقيق شيء ما”.