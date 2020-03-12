الدوري_الإنجليزي دون جمهور

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الخليج - د ب أ
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي تبدأ من بعد غد السبت، حتى الإثنين المقبل، ستقام دون حضور الجماهير.
وذكرت صحيفة تايمز عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن وفقاً لهذا ينبغي أن تتأثر الدوريات الأدنى بهذه الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أنه في ألمانيا كانت الأمور واضحة منذ أمس الأربعاء، أن مباريات الجولة 26 في الدوري الألماني (بوندسليغا) ستقام دون حضور الجمهور.
وفي فرنسا، أيضاً، ستقام المباريات دون جمهور، ونفس الأمر في إسبانيا.
وفي إيطاليا، تم إيقاف الدوري في الفترة الحالية.
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