صحيفة الخليج الالكترونية وجّه وكيل وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ وذلك للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة لإقامة الجمعة فيها.

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة بأقرب مسجد للجوامع المزدحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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