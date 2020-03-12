الكويت: 8 إصابات جديدة بـ”كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 80 حالة. ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى عدم الذعر بعد إعلان فيروس “كورونا” المستجد وباءً عالمياً؛ لأن ذلك لا يعني زيادة حدته، إنما يعني زيادة اتساعه الجغرافي.

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