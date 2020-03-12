- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس “كورونا” المستجد أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، بدخول لاعبي يوفنتوس وإنتر إلى الحجر الصحي.
وكان الفريقان قد تقابلا، يوم الأحد الماضي، في قمة الدوري الإيطالي، قبل صدور قرار بتأجيل الدوري.
ووفقاً لـ”سبوتنك عربي”، سيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون للاعب المصاب وباقي زملائه.
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للبقاء مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي.
وأعلن نادي يوفنتوس، مساء أمس الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس “كورونا”.
يُذكر أن الاتحاد الإيطالي قرر تعليق بطولات كرة القدم كافة؛ بسبب تفشي المرض في إيطاليا، والتي تعد أكبر دولة فيها حالات إصابة بعد الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر “كورونا” يُدخل “رونالدو” الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.