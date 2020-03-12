“كورونا” يُدخل “رونالدو” الحجر الصحي

صحيفة الخليج الالكترونية

عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس “كورونا” المستجد أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، بدخول لاعبي يوفنتوس وإنتر إلى الحجر الصحي.

وكان الفريقان قد تقابلا، يوم الأحد الماضي، في قمة الدوري الإيطالي، قبل صدور قرار بتأجيل الدوري.

ووفقاً لـ”سبوتنك عربي”، سيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون للاعب المصاب وباقي زملائه.

Advertisements

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للبقاء مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي.

وأعلن نادي يوفنتوس، مساء أمس الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس “كورونا”.

يُذكر أن الاتحاد الإيطالي قرر تعليق بطولات كرة القدم كافة؛ بسبب تفشي المرض في إيطاليا، والتي تعد أكبر دولة فيها حالات إصابة بعد الصين.