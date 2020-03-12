“التجارة” تستدعي 110 سيارات “مرسيدس”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 110 مركبات مرسيدس من أنواع “G63 AMG” و”GT 63 S AMG” و”AMG S 63″ سنة الصنع 2019 . وقالت الوزارة: ذلك لوجود خلل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني (التوربو) قد يؤدي إلى تسرب الزيت حول المحرك أو العادم مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق. Advertisements وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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