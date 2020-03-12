“الخارجية” تؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

عبَّرت وزارة الخارجية عن حرص حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن الشقيق، وسعيها لتنفيذ (اتفاق الرياض) تحقيقًا لغاياته وأهدافه التي يأتي على رأس أولياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

وتعمل السعودية انطلاقًا من ذلك على إنشاء مشاريع تنموية مختلفة، وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات، امتدادًا للدعم الذي لم تتوانَ في تقديمه، واستمرارًا للعناية بالشعب اليمني الشقيق.

وتدعو السعودية طرفَي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمَين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهما، دون تصعيد يفوِّت فرصًا يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل سوية لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بعيدًا عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة، وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمُضي في تنفيذه.