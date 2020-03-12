شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يدينان هجمات معسكر التاجى ويطالبان بالحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب الهجمات التي تعرضت لها القاعدة العسكرية في معسكر التاجي في العراق، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الضحايا.

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وذكرت مورجان أورتاجوس أن الوزيرين أدانا جميع الهجمات ضد أفراد التحالف الداعمين لجهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش، وشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عن ارتكاب الهجمات.

وكان مسئولون أمريكيون أعلنوا مساء الأربعاء أن جنديين أمريكيين وثالثا بريطانيا من قوات التحالف الدولى بالعراق قتلوا جراء هجمات تعرض لها معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.