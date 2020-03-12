شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن ترحب ببيان الخارجية السعودية وتجدد التزامها بشأن تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الحكومة اليمنية، اليوم، الخميس، بالبيان الصادر عن الخارجية السعودية، الذى جدد السعى لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالى الجنوبى فى 5 نوفمبر الماضى، وتحقيق غاياته وأهدافه.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، جددت الحكومة اليمنية على لسان مصدر مسؤول، "التزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار فى معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيرانى فى اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع وتعزيز الجهود لمكافحة الارهاب".

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وأشارت إلى، "أهمية العمل معا لتوحيد كافة القوى والجهود والحفاظ على الدولة وسلامة وأمن المواطن".

وكانت الخارجية السعودية، دعت في بيان فجر الخميس، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، إلى تقديم المصلحة العليا وإيقاف التصعيد والمهاترات الإعلامية، والعمل معها لحل الخلافات التى تواجه تنفيذ اتفاق الرياض.

سبق ذلك تلويح المجلس الانتقالى الجنوبى، بالتصعيد على خلفية منع التحالف العربي، رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس وفريقه في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، من مغادرة مطار الملكة علياء الدولى فى العاصمة الأردنية عمان، باتجاه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب اليمن.