قطر أكبر دولة فى دول مجلس التعاون الخليجى بـ 262 حالة مصابة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قطر، تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بيوم وأحد، إذ أكدت وزارة الصحة رصد 238 حالة جديدة. وكشفت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 238 إصابة جديدة فى قطر لمخالطين للحالات الثلاث التى أُعلن عنها فى البداية. Advertisements وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة كانت فى الحجر الصحى ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة منذ اكتشاف الحالات الأولى، ما أدى إلى عدم مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع. وأشارت الصحة القطرية إلى أن المصابين المكتشفين حديثا يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة فى مركز الأمراض الآنتقالية. وبهذه الحالات الجديدة، قفز عدد المصابين فى قطر من 24 حالة إلى 262، لتسجل أكثر نسبة إصابات معلنة بين دول مجلس التعأون الخليجى حتى 11 مارس من عام 2020، وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد المصابين مرشحة للارتفاع فى قادم الأيام بين من هم فى الحجر الصحي.

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