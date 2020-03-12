شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : وفد عسكرى إثيوبى رفيع المستوى يزور السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فى وقت متأخر مساء الأربعاء، وفد عسكرى إثيوبى رفيع المستوى، برئاسة الفريق أول برهان وجولا نائب رئيس الأركان الإثيوبى، ويرافق نائب رئيس الأركان الفريق فيشا كادنو مدير العمليات بالجيش الإثيوبى.

ونقلت قناة سكاى نيوز عن مصادر من السفارة الإثيوبية فى السودان، فإن الوفد سيبحث بالخرطوم مجالات التعاون والعمل المشترك بين الجيشين السودانى، والإثيوبى وأعمال التنسيق فى الحرب على الإرهاب وتامين الحدود المشتركة، كما سيسلم الوفد رسالة من رئيس الوزراء آبيي أحمد علي إلى رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك.

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