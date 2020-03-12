السودان: توقيف متهمين بمحاولة اغتيال حمدوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:عماد حسن

كشفت الحكومة السودانية توقيف عدد من المشتبه فيهم في حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الاثنين الماضي، بينهم أجانب، وأعلنت صول فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للخرطوم، ومباشرة مهامه مع الفريق السوداني في التحقيق حول الحادثة.

وقال وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الانتقالي برئاسة حمدوك، إن التحريات والتحقيقات لا تزال جارية، وهناك عدد من المشتبه فيهم، تم احتجازهم، بينهم بعض الأجانب، وأضاف «فريق الخبراء الأمريكيين وصل، أمس الأربعاء، وسينضم إلى فريق التحقيق».

وأكد صالح أن بلاده استعانت بفريق التحقيق الأمريكي باعتبار ما لديهم من خبرة، وتقنيات، وأجهزة أحدث من المتوفر لدى السودان، لا سيما وأن هذا النوع من الحوادث، بالسيارات المفخخة والتفجيرات، ليس للسودان سابق عهد به.

وشدد على أن الإجراءات الأمنية لتأمين المسؤولين ليس فيها أي تقييد للحريات العامة، والحقوق التي ينالها المواطنون السودانيون بموجب الوثيقة الدستورية.

في جانب آخر، كشفت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، عن قرارات مرتقبة تطال فلول الرئيس المخلوع عمر البشير في مجموعة من مؤسسات الدولة. في الأثناء، وصل إلى الخرطوم، أمس ، وفد عسكري إثيوبي عالي المستوى بقيادة نائب رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية، ليسلم رسالة من رئيس الهيئة إلى نظيره السوداني. ويبحث الجانبان التنسيق بين الجيشين على مواجهة خطر الإرهاب، وتأمين الحدود المشتركة.

إلى ذلك، التقى رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو، في مقر المفوضية بالخرطوم أمس ، نيكولاس هايسوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان. وأوضح الدبيلو، أن اللقاء تناول دعم الأمم المتحدة للحكومة الانتقالية،وعملية السلام في السودان.