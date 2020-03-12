دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كورونا يجبر آبل على هذا القرار الصعب

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة آبل الأمريكية أجبرت على اتخاذ قراراً صعباً خوفاً من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

آبل تلغي مؤتمرها بسبب كورونا

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فقد اضطرت آبل لإلغاء مؤتمراً صحفياً عالمياً في مقرها يوم 31 مارس الجاري، بعدما انتشر فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقالت التقارير أن الشركة الأمريكية كان من المقرر أت تكشف في مؤتمرها العالمي عن مجموعة من منتجاتها الجديدة، ومن ضمنها هاتف آيفون إس إي 2 أو آيفون 9 الاقتصادي، وكذلك جيلاً جديداً من ألواح آيباد برو الذكية.

وأشارت إلى أن آبل لجأت إلى هذا القرار الصعب بعدما قامت مقاطعة سانتا كلارا الأمريكية بتليق ومنع كل التجمعات، بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

إجراءات آبل لمكافحة كورونا

ولم يكن هذا الإجراء هو الأمر الوحيد الذي قامت به آبل بسبب تفشي كورونا، حيث لفتت التقارير إلى أن الشركة الأمريكية اتخذت أيضاً مجموعة من القرارات الداخلية لمكافحة انتشار الفيروس القاتل.

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ومن بين هذه القرارات هو منع مهندسيها من السفر إلى آسيا لتطوير النسخ الجديدة من هواتف آيفون 12، حيث مددت هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل القادم.

ما البديل أمام آبل؟

ولم تكشف التقارير عن الموعد البديل الذي ستُعلن خلاله آبل عن منتجاتها وأجهزتها الجديدة، وما إذا كان ذلك سيتم في مؤتمر صحفي عالمي، أم من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي كما فعلت بعض الشركات الأخرى مؤخراً.المزيد:

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