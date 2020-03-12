شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يشكل لجنة اقتصادية لمتابعة انعكاسات وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب إنشاء لجنة اقتصادية؛ لتتبع انعكاسات وباء (كورونا) المستجد، وتحديد الإجراءات التى يجب اتباعها، فى الوقت الذى وصل فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى المملكة إلى 6 حالات، منها حالة توفيت، وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية - فى بيان اليوم - أن إنشاء هذه اللجنة يأتى فى إطار المجهودات الاستباقية التى تقوم بها الحكومة المغربية لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء الفيروس المستجد (COVID-19) على الاقتصاد المغربي.

وأضافت الوزارة أن هذه اللجنة ستعمل من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم على رصد حالى للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما ستعمل أيضًا على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عُرضة للصدمات الناجمة عن أزمة (كورونا).

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وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية التى يقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بتنسيق أعمالها تضم وزارات (الداخلية والخارجية والفلاحة والصحة والصناعة والسياحة والعمل، إضافة إلى بنك المغرب والبنوك والاتحاد العام للمشروعات المغرب وغرف التجارة والصناعة).

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للجنة الاقتصادية أن تضم إذا لزم الأمر ذلك جهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، ومن المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل فى مجاله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الأطراف المعنيين.

يأتى تحرك المغرب لتتبع تداعيات فيروس (كورونا) المستجد على الاقتصاد الوطنى فى وقت أشار فيه مهنيون إلى تضرر قطاع السياحة فى المملكة بشكل كبير، خصوصاً مع إلغاء عدد من حجوزات السياح الأجانب وتأجيل عدد من التظاهرات الدولية والإقليمية.