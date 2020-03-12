المملكة تشدد على رفضها لأي محاولات لاستغلال قضية “جمال خاشقجي”

صحيفة الخليج الالكترونية

اكدت المملكة العربية السعودية خلال ممارستها حق الرد على ماجاء في بيانات دول الاتحاد الاوروبي والدنمارك وفنلندا وفرنسا والسويد وايسلندا والنرويج على استمرار جهودها في تعزيز وحماية حقوق الانسان ومواصلة تعاونها مع مختلف المؤسسات الاممية المعنية بحقوق الانسان.

جاء بيان المملكة خلال مناقشة البند الرابع من بنود مجلس حقوق الانسان في دورته الثالثة والاربعين المنعقدة في جنيف والتي القاها السكرتير الاول ونائب رئيس قسم حقوق الانسان في بعثة المملكة الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف الاستاذ /عبدالله بن مسعود القحطاني

‎واوضح بيان المملكة بان إيقافهم ليس له علاقة بممارستهم لحقوقهم أو لكونهم ناشطين حقوقيين، بل لإرتكابهم أعمالاً مخالفة للنظام العام والقانون، كما أن المملكة ضمنت لهم التمتع الكامل بحقوقهم كموقوفين، وهم حالياً يخضعون لاجراءات قضائية تضمن لهم محاكمة عادلة.

‎وفيما يخص قضية مقتل المواطن/ جمال خاشقجي- يرحمه الله- أكدت المملكة في بيانها أنها قد اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة لضمان محاكمة عادلة وشفافة للمتورطين في هذه الجريمة البشعة، وبما يكفل لجميع الأطراف حقوقها القانونية، وقد كانت جلسات المحاكمة بحضور ممثلين من سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوق الانسان في السعودية.

كما اتخذت المملكة إجراءات صارمة تضمن عدم حصول مثل هذه الجريمة المروعة.

كما شدد البيان على رفض المملكة القاطع لأي محاولات لاستغلال قضية المواطن جمال خاشقجي، وندعو إلى التعامل مع القضايا الحقوقية في المملكة بشكل حيادي وموضوعي، وعدم الانسياق حول مصادر لا أساس لها.