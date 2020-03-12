الإمارات تعزز مواجهة «كورونا» بإجراءات وقائية إضافية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يمثل «جائحة عالمية»، تزامناً مع دخوله دولاً جديدة وزيادة عدد الوفيات والإصابات في المناطق الموبوءة، ومع تصريحات تحذر من وضع صعب أثار بعضها الذعر في أوروبا، لكن الصين التي بدأت تتعافى تدريجياً من الوباء وبدأت بؤرته الرئيسية في ووهان تستعيد حياتها، عرضت تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، ومنحها الدعم والمساعدة في حدود قدراتها، وأوفدت خبراء صينيين في المجال الطبي إلى إيطاليا، للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس «كورونا».

ومحلياً، اتخذت العديد من المؤسسات والدوائر في الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما يتم تداوله من معلومات في بعض المواقع بشأن نيتها إنهاء العام الدراسي، والاستعانة بنظام التعليم عن بُعد، واصفة ذلك بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأهابت الوزارة بجميع موظفيها من المعلمين والكوادر الأخرى، تجنب السفر خلال هذه الفترة حفاظاً على الصحة الشخصية والعامة، وتجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه في حال سفر الموظف يخضع فور عودته للدولة، لإجراءات الحجر الصحي ويراجع السلطات الصحية لاستخراج شهادة خلوِّ من الأمراض، ويبقى في مكان إقامته في الدولة لمدة 14 يوماً احترازياً، ويباشر العمل عن بُعد إلى حين التأكد من سلامته.

وأكدت هيئة الصحة في دبي، مواصلة جهودها لتوفير التدابير الاحترازية والوقائية عبر تنفيذ خطة وقائية محكمة، وتفعيل مجموعة من البرامج العملية والتثقيفية. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حظر تقديم الشيشة في المقاهي.

كما أعلنت سفارة الدولة في الرياض، عن كافة التسهيلات المقدمة لنقل مواطني الدولة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة خلال 72 ساعة القادمة، فيما أعلنت بلدية دبي تعقيم 80 مدرسة خاصة من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، وفق إرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والنصائح الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وعقمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وهيئة النقل في عجمان، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، أسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل الجماعي كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

ومن جانبها، أعلنت الكويت إجازة رسمية لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الخميس، على أن يبدأ الدوام يوم الأحد 29 من الجاري، كما أعلنت تعليق الرحلات التجارية اعتباراً من غد الجمعة حتى إشعار آخر، وقصرها على الكويتيين وأقاربهم.

وأعلنت سلطات البحرين والكويت تسجيلها ما يصل إجمالاً إلى 80 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في أراضي الدولتين، بينما أعلنت قطر ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 236، في حين أعلنت دول عربية منها مصر وتونس ولبنان، شفاء حالات مصابة.