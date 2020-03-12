شهيد في نابلس.. وجانيتس تحت الحماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فتى فلسطيني، أمس الأربعاء، متأثراً بجراحه؛ نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال «الإسرائيلي» خلال مواجهات وقعت في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت تواصلت التحضيرات لمليونية يوم الأرض في الثلاثين من مارس/‏آذار.

وقالت الوزارة في بيان: إن «الطفل محمد عبد الكريم حمايل (15 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة في الرأس؛ جرّاء استهدافه برصاص الاحتلال الحي في نابلس»، فيما أعلن جيش الاحتلال التحقيق في الحادثة.

وكان المئات من الفلسطينيين اعتصموا عند جبل «العرمة» جنوب شرقي نابلس؛ بعد معلومات عن اقتحام المنطقة من قبل مستوطنين «إسرائيليين»؛ بهدف السيطرة على الأراضي؛ حيث اندلعت اشتباكات في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء. واستخدمت قوات الاحتلال التي كانت ترتدي الأقنعة الواقية؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، الذخيرة الحية، والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المعتصمين. كما أصيب 60 فلسطينياً بالرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع خلال تصدي أهالي بلدة بيتا جنوبي نابلس لاقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تعاملت مع 13 إصابة في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصلت من جبل العرمة؛ بينها إصابة خطرة بالرصاص الحي في الرأس، وأخرى متوسطة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وباقي الإصابات مستقرة. وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن عشرات الإصابات وقعت في صفوف المواطنين 10 منهم أصيبوا برصاص مطاطي؛ إحداها في الرأس، ووصفت الإصابات بالمتوسطة، فيما أصيب عدد منهم بالقدم؛ من بينهم صحفي.

من جهتها، قالت مصادر محلية في قرية بيتا: إن جنود الاحتلال أطلقوا العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي على المواطنين خلال دقائق محدودة وبشكل عشوائي خلال اقتحام منطقة العرمة، مما أوقع إصابات كبيرة، مؤكدة أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان على الأقل، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق بينهم وزير مقاومة الاستيطان وليد عساف.

من جهة أخرى، عقدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة اجتماعاً تحضيرياً موسعاً بحضور كافة اللجان التنفيذية والميدانية وإدارة مخيمات العودة في المحافظات ال5؛ وذلك في إطار التحضير لاستئناف المسيرات وفق قرار الهيئة الوطنية للمسيرة التي حددت ذكرى «يوم الأرض» في ال30 من مارس/‏آذار مناسبة لتجديد المسيرات وإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد الذي يتزامن مع دخول المسيرة عامها الثالث. واستعرض الاجتماع الخطط والإجراءات التي سيتم القيام بها؛ لإنجاح يوم الثلاثين من مارس في كافة المخيمات المقامة شرق قطاع غزة. وأكد المجتمعون سير الترتيبات وفق برنامج متدرج يشمل كافة الجوانب والمستويات، مشددين على أهمية إحياء هذا اليوم الذي شكل تحولاً مهماً في مسيرة النضال الوطني. (وكالات)